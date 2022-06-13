Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

13.06.2022 21:32
Van YYÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) eğitimlerini tamamlayan 6 bin 248 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) eğitimlerini tamamlayan 6 bin 248 öğrenci için mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Van YYÜ Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, törende yaptığı konuşmada, Van YYÜ'nün akademisyenlerin, öğrencilerin ve Vanlıların alın teri ve emeğiyle bu günlere geldiğini söyledi.

Türkiye'nin tarihsel değerleri, coğrafyası ve insani birikimiyle müthiş bir potansiyel barındırdığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Her zaman milletimizin, ülkemizin ve dünyanın evrensel değerleriyle barışık olun. Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu asla unutmayın. Türkiye hayallerinizi gerçekleştirmek için çok büyük fırsatlar sunar. Türkiye'de herkesin önü açıktır. Yeter ki siz çalışın, çabalayın, gayret gösterin. Türkiye'de hiç kimsenin emeği heder olmaz, boşa gitmez."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de mezun olan öğrencileri kutlayarak başarılar diledi.

Öğrencilerin coşkusuna, heyecanına, mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Şevli, şunları söyledi:

"Değerli velilerimiz, üstün bir özveriyle bin bir emekle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz ve bu aşamaya gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın bu mutlu ve heyecanlı günlerine ortak olmanız ve mezuniyet törenimize teşrifiniz bizler için çok değerlidir. Böyle güzel evlatlar yetiştirdiğiniz için siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Üniversitemizin mensubu olmanızdan kıvanç duyduğumuz, üniversitemizi her alanda başarıyla temsil eden siz sevgili hocalarımız, bu önemli günün en önemli mimarlarından biri de şüphesiz sizlersiniz."

Konuşmaların ardından, fakülte birincilerine ödülleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Öğrencilerin kep atma etkinliğiyle son bulan törene, AK Parti milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, dekanlar, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

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