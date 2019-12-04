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Van YYÜ'de prematüre bebeklerin annelerine eğitim verildi

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde prematüre bebeklerin annelerine enfeksiyon, kişisel bakım, anne sütü ve önemi gibi konularda eğitim verildi.

Van YYÜ'de prematüre bebeklerin annelerine eğitim verildi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversite (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde prematüre bebeklerin annelerine enfeksiyon, kişisel bakım, anne sütü ve önemi gibi konularda eğitim verildi.

Yeni Doğan Ünitesi eğitim hemşiresi Hatice Kübra Aslan, yaptığı açıklamada prematüre bebekler konusunda anneleri bilinçlendirmek için program düzenlediklerini söyledi.

Sağlıklı bir nesil yetiştirme gayreti içresinde olduklarını belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Hastanemizde misafir ettiğimiz annelere birebir eğitim vermeye çalışıyoruz. Prematüre bebekler için çok özel ilgi ve bakım gerekiyor. Oda ve vücut sıcaklığı, beslenme, solunum takibi, ileri ki zamanlarda aşıları, bebeklerin uyku süreci ve yatış pozisyonu gibi konularda annelerimize bilgi vermeye çalışıyoruz."

Anne, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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