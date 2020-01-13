Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı - Son Dakika

Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı

7 saat önce

VAN (İHA) / Türkiye'de tarım öğretiminin 174'üncü yılı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

Van YYÜ'de 'Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü' kutlandı, System.String[]

VAN (İHA)/ Türkiye'de tarım öğretiminin 174'üncü yılı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.


Van YYÜ Ziraat Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 174'üncü Yıldönümü" etkinliği saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okumasıyla başladı. Programda konuşan Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, tarım öğretiminin 174. yılının kutlanmasının çok uzun ve çok kadim bir eğitimi ifade ettiğini söyledi. Tarım ve hayvancılığın Türkiye'nin önemli bir gerçeği olduğunu belirten Prof. Dr. Ekin, "Tarım ve hayvancılık ülkesi olmaktan hiçbir zaman vazgeçemeyiz. Tarım öğretimi ülkemiz için önemli bir değer. Endüstri 4.0 uygulamaları için şöyle bir şey söyleniyor, önümüzdeki 15 yıl içinde dünyada şu an var olan mesleklerin yüzde 30'u olmayacak. Ama hiçbir şekilde tarıma dokunulmayacak. Tarım bizim doğamızın olmazsa olmazı. Tarım Öğretiminin 174'üncü yıldönümünü kutluyorum" dedi.


YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir ise, Türkiye'de Tarım Öğretiminin 174. yıldönümünü kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkemizde 2 asra yaklaşan ömrü ile yıldönümünü kutladığımız tarımsal öğretim aslında aynı zamanda dünyanın en eski eğitim mesleğidir. Avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçen insan toplulukları, tarım yapmaya başlamakla birlikte bilgi ve görgülerini doğrudan gelecek kuşaklara aktararak eğitim yoluyla gelecek kuşaklara taşımışlar. Günümüzde dünya tarımına baktığımızda sürdürülebilir bir tarım ve kırsal kalkınma anlayışı, çiftlikten çatala gıda güvencesi ve iyi tarım uygulamaları, doğal ekolojik ve organik tarım yaklaşımları, ağırlıklı olarak genetiğe dayalı bir üretim artışı, biyoenerji için üretime yönelme ve artık tarımda da endüstri 4.0'a geçişi görmekteyiz. Bu toplantının düzenlenmesinde emeği geçen dekan yardımcımız Doç. Dr. Ferda Karakuş'a, öğretim görevlisi Mehmet Murat Oto'ya, fakültemizin idari ve akademik personeline çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karaca Hocamıza, bizi kırmayıp törenimize iştirak ettikleri için teşekkür ederim" diye konuştu.


Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Engin Işık, Van İl Tarım ve Orman Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Görentaş ve Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Şemal Tenha'nın da birer konuşma yaptığı etkinlikte, unvan alan akademisyenlere cübbeleri giydirildi. Meslekte 30 yılını dolduran idari ve akademik personele hizmet plaketi takdim edilirken, Slovenya'da Erasmus Plas kapsamında eğitim gören öğrencilere de başarı belgesi verildi.


Etkinlik, fakülte akademisyenleri tarafından verilen mini konserin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Karaca'nın "21. Yüzyılda Tarım" konulu söyleşisi ile sona erdi.


Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kayri, Genel Sekreter Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, fakülte dekanları ve çok sayıda akademisyen katıldı. - VAN

Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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