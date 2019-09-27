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Van YYÜ'de "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı

20 dakika önce

Van YYÜ'de "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladıVAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Van YYÜ'de "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) ev sahipliğinde "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" başladı.

Van YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezinde 8 ülke ve 54 kurumdan 180 akademisyenin katılımıyla 3 gün sürecek "Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu"nun ilk oturumu yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan program, üniversite konservatuar öğrencilerinin renkli Kafkas dans gösterisiyle devam etti. Programda bir konuşma yapan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumuna ev sahipliği yapmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti. Rektör Şevli, "Üniversitelerin varlık sebebi, araştırma yapmaktır. Aynı zamanda yapılan araştırmalar yoluyla üretilen bilginin gelecek nesillere aktarımının sağlanması ve sonuçların topluma ulaştırılması üniversitelerin görevidir. Türk kültürünü çok yönlü inceleyen bir bilim olarak Türkoloji veya Türklük bilimi araştırmalarının tarihi 18. yüzyıla kadar gitmektedir. 40 yıllık bir geçmişi olan üniversitemizin ilk kurulan bölümleri arasında Türk dili ve tarihi ile ilgili araştırma yapan ve öğrenim veren bölümler yer almaktadır. Türkoloji araştırmaları kapsamında üniversitemiz bünyesinde yapılan araştırmaların sonuçlarını ihtiva eden çok sayıda kitap, tez, makale, bildiri vardır. Bu sempozyum anılan süreçlere üniversitemiz adına yapılmış değerli bir katkıdır" dedi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Murat Öztürk ile Van YYÜ Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Doç. Dr. Bekir Koçlar'ın birer konuşma yaptığı sempozyumun ilk oturumuna geçildi.

Düzenlenen sempozyuma Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, akademisyen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

(YLM-MSA-Y)

Van YYÜ'de Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
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