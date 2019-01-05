Son Dakika Haberleri: Van Yyü'de Yaptırılan Spor Kompleksi Hizmete Girdi

Van Yyü'de Yaptırılan Spor Kompleksi Hizmete Girdi

14 dakika önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) yapımı tamamlanan spor kompleksi hizmete girdi.

Van Yyü'de Yaptırılan Spor Kompleksi Hizmete Girdi, System.String[]
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) yapımı tamamlanan spor kompleksi hizmete girdi.

Zeve yerleşkesinde 3 yıl önce yapımına başlanan, 17 bini kapalı 21 bin metrekarelik alanda kurulu 3 katlı komplekste olimpik yüzme havuzu, hamam, sauna ve kafeterya ile halter, boks, güreş, karate, pilates, dans, bilardo ve masa tenisi salonları da bulunuyor.

Gazetecilere spor kompleksini tanıtan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, komplekste 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu bulunduğunu söyledi.

Kompleksin, her türlü sportif faaliyetlerin yapılabileceği şekilde dizayn edildiğini anlatan Battal, şöyle konuştu:

"Bölgemizde bu şekilde tek bir bina içerisinde bu kadar sportif faaliyetin yapılabileceği bir yer yok. Böyle bir kompleksi bölgemize, ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ulusal, hem de uluslararası yarışmaların yapılması için federasyonla görüşüyoruz. 3 bin 500 seyirci kapasitesine sahip spor salonu, basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği zemini ile ulusal ve uluslararası müsabakalara dizayn edilmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış davetimizi verdik. Kendilerinin uygun olduğu bir zamanda açılışı yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:01 Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Güncel
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