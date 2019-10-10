Son Dakika Haberleri: Van yyü'den, barış pınarı harekâtı'na destek
Son Dakika Güncel Van yyü'den, barış pınarı harekâtı'na destek

Van yyü'den, barış pınarı harekâtı'na destek

20 dakika önce

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Van yyü'den, barış pınarı harekâtı'na destek, System.String[]

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

YYÜ Senatosu'nca yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

" Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ülkemizin geleceği ve teminatı noktasında hayati bir karara imza atan devlet büyüklerimize, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı göğüs gererek gece gündüz yaz kış, dağ, bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdüren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosu."


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:28 Kaynak: DHA
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