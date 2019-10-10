Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek
Son Dakika Güncel Van YYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek

Van YYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek

1 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek verdi.

Van YYÜ'den Barış Pınarı Harekatına destek, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına destek verdi.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosundan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ülkemizin geleceği ve teminatı noktasında hayati bir karara imza atan devlet büyüklerimize; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı göğüs gererek gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürün kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize Yüce Allah'tan muvaffakatiyetler dileriz" denildi. - VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:59 Kaynak: İHA
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