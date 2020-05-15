Van YYÜ Destek Birimi, üniversitede dezenfekte çalışması yaptı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Destek Birimince üniversitede dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

YYÜ'den yapılan açıklamada, Van YYÜ Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak kurulan destek birimi tarafından üniversitedeki rektörlük, fakülte, yüksek okul, enstitü binaları, oyun parkları, lojmanlar ve camilerle tüm personel servislerinin dezenfekte edildiği belirtildi.

Aylık olarak tüm binalardaki ofislerin dezenfekte edildiği, personel servislerinde ise bu işlemin günlük olarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca giriş-çıkışın çok olduğu birimlerde de günlük dezenfekte işleminin yapılıp koronavirüsle mücadelenin devam ettiği vurgulandı.