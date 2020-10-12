Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı - Son Dakika

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı

12.10.2020 14:06

- Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesinin özel web sitesi yayına geçti Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır sadece acil hastalara kısıtlı hizmet sunabilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi rutin...

- Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesinin özel web sitesi yayına geçti

VAN - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aylardır sadece acil hastalara kısıtlı hizmet sunabilen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs önlemleri çerçevesinde Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi yaklaşık 6 aydır kısıtlı hizmet veriyordu. Normalleşmeyle birlikte haziran ayı içerisinde kısa süreli rutin hasta kabulüne başlayan fakülte, bölgedeki vaka artışının ardından tekrar acil hasta dışında hasta almayarak kısıtlı hizmet üretme kararı aldı. Bu süreçte fakültede görevli akademik personel bilimsel faaliyetlerine ağırlık verdi ve alanlarında uzman diş hekimleri ile doktora öğrencilerini mezun etti.

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Oto, fakültenin güçlü akademik kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla rutin klinik faaliyetlerine 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle tekrar başladığını belirtti. Dekan Prof. Dr. Oto, "Diş Hekimliği Fakültemiz yaklaşık 5-6 aylık süredir sadece acil hastalara hizmet üretiyordu. Haziran ayında kliniklerimizi rutin hizmete açtık ancak bölgede korona virüs pandemisindeki artışın yaşanmasıyla faaliyetlerimizi tekrar kısıtlamak durumunda kaldık. 1 Ekim itibariyle tüm kliniklerimiz yeniden sağlık hizmeti vermeye başladı. Tabi ki bu süreçte de akademik faaliyetlerimiz devam etti. Hocalarımız kendi bilimsel çalışmalarını devam ettirdi. Yeni mezun ettiğimiz uzman ve doktoralı diş hekimlerinden bazıları fakültemizde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallar çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerimizi aldık ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hasta alımını başlattık" dedi.

"Yeni web sitemizi yayınladık"

Bölge halkına daha kaliteli hizmet vermek amacıyla kurumsal web sitesini yayına geçirdiklerini dile getiren Oto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süre içinde randevu sistemimizi çok iyi oturtmamız gerekiyordu. Bunun için de iki telefon ve bir WhatsApp hattı üzerinden hastalarımıza hizmet vermeye başladık. Diğer taraftan 'dishekimligi.yyu.edu.tr' adresli yeni web sitemizi de yayınladık. Hastalarımızla iletişime geçmek amacıyla 'Hasta Bilgilendirme ve Yönlendirme Ofisi' birimini kurduk. Bu birim bünyesinde hem randevu talepleri; hem de implant, protez veya ortodontik tedavi gibi klinik hizmetlerde vatandaşlarımıza almayı düşündükleri ürünlerin tanıtımı konusunda bilgilendirme hizmeti sunulacaktır. dishekimligi.yyu.edu.tr web adresimiz ziyaret edilirse hekimlerimiz, tedavi hizmetlerimiz ve iletişim bilgilerimiz hakkında bilgi edinilebilecektir. 04322251313 ve 04322251314 direkt telefon hatlarımızın yanında web sitemizde kayıtlı direkt WhatsApp hattımız ile hasta bilgilendirme ve yönlendirme ofisimize doğrudan ulaşılabilecektir. Kaliteli sağlık hizmeti üretmek zorundayız ve sorumluluğumuzun farkındayız" diye konuştu.

Sadece Van için değil, bölge illerinden gelen tüm vatandaşlar için de en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini ifade eden Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise "Amacımız, varlık sebebimiz olan bu topraklarda hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek; Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerimize en iyi eğitimi verebilmektir. Bu doğrultuda hedefimiz; kapsamlı ve nitelikli bir hizmet anlayışıyla insanın en önemli değerlerinden biri olan ağız ve diş sağlığına kavuşması için her türlü gayreti göstermek; ileri teknoloji ve uzman kadromuzla geniş kitlelere ulaşabilmek ve her daim hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutabilmektir. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda ağız ve diş sağlığı hususlarında dünyadaki ve Türkiye'deki güncel bilgi ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmek; bilgiye daha çabuk ve hızlı bir şekilde ulaşabilmek ve bölgedeki hastalarımızla daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi kurumsal web sitemiz yayına geçmiş bulunmaktadır" şeklinde konuştu.

(YLM-MSA-Y)

Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı
Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı
Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı
Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı

Diş Hekimliği Fakültesi, 112 Acil, Yyü, Van, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van YYÜ Diş Hekimliği Fakültesi rutin hasta kabulüne başladı - Son Dakika

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