Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz - Son Dakika

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz

7 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, son günlerde sosyal medyada yer alan 'Korona virüsten korunmak için Kur'an-ı Kerim'in içinde kıl bulunduğunu ve buna su döküp içilmesinin yeterli olduğu' gibi asılsız paylaşımlara sert...

Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, son günlerde sosyal medyada yer alan 'Korona virüsten korunmak için Kur'an-ı Kerim'in içinde kıl bulunduğunu ve buna su döküp içilmesinin yeterli olduğu' gibi asılsız paylaşımlara sert tepki gösterdi.


Son günlerde sosyal medyada çıkan söylentilere karşı bir açıklamada bulunan Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz, paylaşılan bu tarz safsatalara inanılmaması gerektiğini belirtti. Tüm dünyayı saran korona virüs korkusunun, bazı şarlatanları harekete geçirdiğini dile getiren İdiz, "Güya, 'Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'ni açtığınızda içinde kirpik kılı göreceğiniz ve bunun Peygamberimizin kirpiği olduğu, ve bu kılın üzerine su döküp içtiğinizde sizi korona virüsten koruyacağı' gibi hurafeler sosyal medyada dolaşmaktadır. Bunların aslı astarı yoktur. Mübarek dinimizle de bir ilgisi bulunmamaktadır. Dinimiz ve kitabımız bu tür hurafelere alet edilmemelidir. Dinimiz bizden tedbir almamızı ister. O halde yapmamız gereken şey, bu tür söylentilere takılmadan doktorların söyledikleri önlemleri almaktır. Ayrıca manen güçlü kalmak için bol bol Kur'an okumakta, dua etmekte fayda vardır" dedi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib'deki saldırıyla alakalı yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf İranlı vatandaş, koronavirüsten korunmak için demir korkulukları yaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 20:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ferzende İdiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]