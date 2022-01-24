Van YYÜ ile Vanspor arasında iş birliği protokol imzalandı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Van spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

YYÜ Senato Salonunda düzenlenen programda, hazırlanan protokol YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ile Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı tarafından imzalandı.

Şevli, yaptığı açıklamada, kurumlarla yapılan iş birliklerine önem verdiklerini söyledi.

Vanspor'a destek olmaya çalıştıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak ilimizin takımına destek çıkmak zorundayız. Taraftar topluluklarını, akademik ve idari personel ile öğrencilerimizi, Vanspor maçlarını izlemeye teşvik edeceğiz. Ücretsiz araç hizmetinde bulunacağız. Taraftarlara eğitim ve seminerler vereceğiz. Üniversitemizdeki spor tesislerini Vanspor'a ücretsiz tahsis edeceğiz. Özellikle yeni kurulan kadın futbol takımına destekte bulunacağız."

Vanspor Kulüp Başkanı Mehmet Avcı ise kulübün geçmişte birçok başarıya imza attığını anımsattı.

Takım için en önemli güç kaynağının taraftar olduğunu dile getiren Avcı, "Taraftarlarımızın Vanspor'u içselleştirmesi, sahiplenmesi bizi motive ediyor. Taraftarlarımızın daha bilgili, iyi bir noktaya gelmesini arzuluyoruz. Üniversiteyle yaptığımız bir iş birliğiyle taraftar davranışları, saha içerisindeki süreç yönetimi, futbolcuların teknik heyetle iletişimleri gibi birçok konuda verilecek eğitimler, seminerler ve bilgi alışverişleri takımımıza ciddi katkı sağlayacak." diye konuştu.