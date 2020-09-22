Van YYÜ "Mekanda Erişilebilirlik Ödülü"ne layık görüldü - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, "Mekanda Erişilebilirlik" kategorisinde "Turuncu Bayrak" ödülü almaya hak kazandıklarını bildirdi.

Şevli, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığınca düzenlenen yarışmada üniversitelerinin 6 biriminin ödüle layık görüldüğünü belirtti.

Engelli bireylerin kampüs içerisinde daha rahat eğitim almalarını, sosyal, kültürel ve sportif mekanlara daha rahat ulaşmalarını sağlamak için her geçen gün yeni düzenlemeler yaptıklarını belirten Şevli, şunları kaydetti:

"Engelli bireylerin sorunlarının çözümü için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştiriyoruz. Yakın zamanda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun hizmet verdiği bina ile Rektörlük Makamı, Rektör Yardımcıları, Kurumsal İletişim, Genel Sekreterlik, Yazı İşleri, Personel Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi, Santral, Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü, Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimler engelli vatandaşların erişimine uygun hale getirilecek. Üniversite olarak tüm hizmet alanlarında erişilebilir mekanlar inşa ederek engelli bireylerin üniversitedeki tüm imkanlardan, sosyal alanlardan rahatlıkla yararlanmasını sağlayacağız."

Şevli'nin "Turuncu Bayrak" almaya hak kazanan birim amirlerine sertifikalarını takdim ettiği programa, YYÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Sebaheddin Şevgin, YYÜ Engelli Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Abdurrahman Mengi ile Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Hanefi Baykara katıldı.