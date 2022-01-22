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Van YYÜ'nün 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Van YYÜ'nün 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

22.01.2022 09:52
Van YYÜ'nün 40. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) kuruluşunun 40. yılı kutlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) kuruluşunun 40. yılı kutlandı.

Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, üniversitenin akademik eğitim ve altyapı noktasında her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'de kampüsü ve konumu en iyi olan üniversitelerden birine sahip olduklarını belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bir deprem dönemi geçirdik. Bölgede yaşanan güvenlik problemlerinin neden olduğu göç, kentimizin sosyolojisinde ciddi travmalar doğurdu. Şehir kültürünün oluşumuna en çok katkı sunabilecek değerimiz YYÜ'dür. Şehrin, tarımın, turizmin, sanayinin, gastronominin gelişimi için üniversitemizin hep toplum içinde olmasını arzuluyoruz. Hocalarımızın insanlarımıza ışık olması, rehberlik yapması en büyük temennimizdir. Üniversitelerimiz uzun süre toplumdan ayrı kaldılar. Toplumla iç içe olmayan, toplumdan kendini soyutlamış, bir anlamda neredeyse laboratuvar mantığıyla görev yapılan dönemler de oldu. Elhamdülillah bugün artık sahada olmaya çalışan üniversitelerimiz var. Toplumla daha çok entegre olmuş üniversitelerimiz ve fakültelerimiz olur inşallah."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise üniversitelerinin 40. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bilimsel, akademik ve teknolojik yönlerden güçlü olmayı amaçladıklarını vurgulayan Şevli, şöyle konuştu:

"Tarım, hayvancılık, turizm, sağlık, sosyal, arkeoloji, spor ve sanat çalışmaları başta olmak üzere, bölgenin sahip olduğu yüksek potansiyeli, bilimsel araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleriyle açığa çıkarma misyonuna uygun stratejik hedefler belirledik. Üniversitemiz şehre ve bölgeye sırtını dönen bir üniversite olmanın aksine bütün imkanları ve alt yapısıyla bölgeye yüzünü dönen bir üniversitedir. Bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunma misyonunu amaçlayan Dursun Odabaş Tıp Merkezi, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleriyle üniversitemiz şehre ve bölgeye bakan pencereleri olmuştur."

Tanıtım filmi ve müzik dinletisiyle devam eden programa, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, belediye başkanları, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.

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Emin Bilmez, Türkiye, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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