Van YYÜ'nün sevimli misafirleri - Son Dakika

Van YYÜ'nün sevimli misafirleri

Van YYÜ'nün sevimli misafirleri YYÜ yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde kreş hizmetiVAN – Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen tilki, karga ve değişik hayvanların yavruları, getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma...

Van YYÜ'nün sevimli misafirleri

YYÜ yaban hayvanları rehabilitasyon merkezinde kreş hizmeti

VAN – Van Gölü Havzasında çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen tilki, karga ve değişik hayvanların yavruları, getirildikleri Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde kreş hizmeti ile bakımları yapılıyor.

Van bölgesinde ilkbahar aylarında çeşitli nedenlerle yuvasında düşen, anneleri öldürülen birçok yavru kuş türüyle, yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde merkeze getirilen 3 Kurt, 2 Tilki ve 13 Karga yavrusu tedavi altına alındı. Yavru Kurtların Van'daki tedavileri tamamlanarak Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilirken, tilki yavruları ile karga yavrularını bakımı devam ediyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü havzasında yaşayan Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bitlis, Hakkari, Siirt ve Van yöresinde kısacası Van Gölü havzasında bulunan bütün yaban hayvanlarının her türlü sorunu ile ilgilendiğini söyleyen Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Gerekli birimlerle beraber sorunu ortadan kaldırarak ekolojik dengenin ve yaban hayatının düzenli bir şekilde gitmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yaban hayvanları ile ilgili her dönemde sorunlar farklı farklı karşımıza gelmekte. Son olarak da herhangi bir şekilde annesinden erken ayrılmış, yuvadan düşmüş, yuvası bozulmuş yaban hayvanlarını merkezimize getirdiler. Merkezimiz genellikle bahar aylarında bir kreş gibi hizmet vermektedir. Yaban hayvanları kreşi gibi çeşitli sebeplerle yuvalarından ayırarak bize getirilen yavruları tekrar büyüterek durumuna göre Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile kararlaştırılıp tekrar doğaya salmak için çalışma yapıyoruz. Son olarak merkezimize tane 3 kurt yavrusu, 2 tilki yavrusu, 11 karga yavrusu ve Ebabil, Sığırcık kuşları gibi yavrular bize geldi. Bunların bir kısmı tedavi edildi. Yavru kurtları Gaziantep Hayvanat Bahçesine ve öbürlerini de normal doğaya kazandırdık. Merkezimizde yavrular için bir birim oluşturduk. Merkezimizin amacı doğada herhangi bir sebeple yaralanmış, yuvadan düşmüş, yuvası bozulmuş hayvanları tekrar doğaya kazandırmak" dedi.

"Doğadaki hayvanı yerinden ayırmayalım"

Vatandaşlara seslenen Prof. Dr. Lokman Aslan, "Vatandaşlarımız herhangi bir yaban hayvanında hem yavru olsun veyahut yetişkin olsun ortamı bozulduğu zaman da veya sahipsiz kaldığında bize getiriyorlar. Buradan vatandaşlarımıza şu uyarıda bulunmak istiyorum. Dağda gezerken bir tilki yavrusu gördüklerinde hemen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne veya bize alıp getirmesinler. Çünkü onun yakınlarında annesi vardır. Gerekli yerlere yine haber verilsin ama oradan o yavruları kopardıkları zaman o nu bir daha doğaya döndürmek çok zor olacak. Onun için beklesinler. Eğer bir kaç gün aç kalacaklarını analarsa o zaman bize getirsinler. Doğadan bu yavrular toplanıp getirildiği zaman bunların bakımı ve doğaya döndürülmesi zorlaşıyor. Vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça yuvalarını bozmamaları, bozulan yuvada yavru varsa 15-20 günde yetişiyorlar doğaya dönmelerini beklemeleri gerek. Son gelen 13 karga yavrusu Bitlis'te bir çatının yıkılmasına bağlı çatıdaki yuvalardan toplanıp bize getirildi. Eğer bir ay geciktirselerdi veya 15-20 gün geciktirselerdi normal şekilde yuvalarında devam edecekti. Burada üstüne basa basa söylemek istediğim vatandaşlarımız, kurt yavrusu olsun, ayı yavrusu olsun, tilki yavrusu olsun hemen görür görmez onları bulundukları bölgeden uzaklaştırmasınlar. Çünkü yakınlarında anneleri vardır. Hiç bir yavruyu anneden ayrıldığımız zaman biz annenin refah ortamını ne kadar da uğraşsak sağlamakta güçlük çekeriz" dedi.

"Her bahar mevsiminde burada kreş hizmeti veriyoruz"

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin hiç bir yaban hayvanının açta açıkta kalıp ölmesin diye bu kreş hizmetini verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Bu sene 30 kanatlı, 11 memeli yaban hayvan yavrusuna bakarak tedavilerini yapıp sağlıklı bir şekilde bazılarını doğaya ve bazılarını da gerekli yerlere teslim edildi. Merkezimizde döneme göre vaka sayısı değişmekte. Ama şu an itibariyle 2 tilki yavrusu, 7 karga yavrusu, 2 Sığırcık ve 3 güvercin yavrusu ve 1 Kumru yavrusu olmak üzere doğaya saldıklarımızla birlikte toplam 20 ile 25 arasında hayvanı misafir etmekteyiz. Bakımını yaptığımız yaban hayvanlarının doğaya tutunabileceğini anladığımız anda en kısa zamanda salıyoruz onları. Şimdi gördüğünüz gibi bir kafeste besliyoruz onları. Ama yarın bunu doğal ortamda beslemeye başlayacağız. Bir hafta sonra da kendiliğinden doğada serbest bırakacaklar. Yani bizim merkezimizde günübirlik sayılar değişmekte" şeklinde konuştu.

Van YYÜ'nün sevimli misafirleri

Yaban, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van YYÜ'nün sevimli misafirleri - Son Dakika

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