Van YYÜ öğrencilerinden anlamlı proje - Son Dakika
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Van YYÜ öğrencilerinden anlamlı proje

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, köy okuluna hediye edilmek üzere bez bebek yaptılar.

Van YYÜ öğrencilerinden anlamlı proje, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, köy okuluna hediye edilmek üzere bez bebek yaptılar.


Van Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencileri, dersten arta kalan zamanlarında yürüttükleri sosyal proje kapsamında köyde okuyan minik kardeşleri için kendi elleriyle bez bebek yaptılar. Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Dokuzağaç İlkokulu için bez bebek yapan öğrenciler, yaptıkları bebekleri minik öğrencilere götürdüler.


Edremit Gençlik Merkezi ile ortak yürütülen proje kapsamında Radyo ve Televizyon Programcılığı 2. sınıf öğrencilerinin el emeği ile ortaya çıkarttıkları bez bebekleri, Dokuzağaç İlkokulunda bulunan minik öğrenciler için paketlediler. Bebeklerin yanı sıra öğrenciler için kırtasiye malzemelerinin de içinde olduğu paketleri okula götüren öğrenciler, minik kardeşlerinin gözlerinde gördükleri mutluluğun tüm yorgunluklarına değdiğini dile getirdi. Çocuklar için hediyelerin yanında yüz boyama, palyaço gösterisi gibi etkinlikler de yapan Van YYÜ öğrencileri, minik kardeşleriyle sevinçlerini paylaştı. Ziyaret, minik öğrencilerle toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - VAN

Van, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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