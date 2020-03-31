Van YYÜ senato toplantısı video konferansla yapıldı - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) haftalık senato toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli başkanlığında yapılan toplantıya senato üyeleri de bulundukları yerden görüntülü olarak bağlandı.

Bundan sonra gerçekleştirilecek toplantıların da bu yöntemle yapılacağını ifade eden Şevli, "Koronavirüsle mücadele kapsamında ilk kez senato toplantımızı video konferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Koronavirüs tehdidi geçene kadar tüm senato ve yönetim kurulu toplantılarımızı kurduğumuz bu sistem üzerinden yapacağız. Herkes bulunduğu yerden görüntülü olarak bağlanıyor sisteme. Bugünkü toplantımızda koronavirüs ile ilgili alınan ve alınması gereken tedbirler ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin devamı gibi konular görüşüldü." dedi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintiye uğramaması için yükseköğretime 23 Mart'ta dijital ortamda devam edileceğini açıklamasıyla hazırlıkları tamamlayıp uzaktan eğitime geçtiklerini belirten Şevli, şöyle devam etti:

"Süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Yaşanan bu sıkıntılı zamanlarda koordinasyonu iyi sağlayarak tüm birimlerimizle iletişimde olmayı sürdürmek zorundayız. Öğrencilerimiz için tüm olası senaryolara göre tedbirlerimizi alıyoruz. Uzaktan eğitimle birlikte akademik takvim üzerinde çalışıyoruz. Uzaktan eğitimle daha fazla senkron ders yapılmasını teşvik ediyoruz. Yaz aylarında yapılacak derslerin planlamalarını da kurullarımız hazırlıyorlar."