VAN YYÜ Senatosundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Senatosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 141 bin 130 lira bağış yaptı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin 1 maaşını bağışladığı kampanyaya, senato üyeleri ile personelleri de 141 bin 130 lira bağışta bulunarak destek verdi.

Şevli, yaptığı açıklamada, üniversite ve kentteki birçok kişinin kampanyaya destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte birlik ve dayanışma ruhuyla hareket etme sorumluluğunun çok önemli olduğunu dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz gibi milletimizle el ele vererek bu musibetin de üstesinden geleceğiz.' Sevinçte, acıda, hüzünde, mutlulukta 82 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Hepimiz bütünün bir parçasıyız. El ele verirsek biz bize yeteriz Türkiye'm."

Van YYÜ Senatosu'ndan yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ülkemizde yaşayan herkes gibi biz de destek vermek istedik. Senato olarak topladığımız parayı kampanya banka hesabına yatırdık. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek inşallah bu salgın sürecini de hep birlikte atlatacağız." ifadelerine yer verildi.