Van YYÜ üniversitelerin başarı sıralamasında iki basamak yükseldi - Son Dakika

Van YYÜ üniversitelerin başarı sıralamasında iki basamak yükseldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (YYÜ) University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından yayınlanan 2020-2021 Türkiye üniversiteleri verilerine göre, araştırma laboratuvarı ve üniversitelerin bilimsel yayınlardaki başarı sıralamasında 32. basamaktan 30. basamağa yükseldi.

Van YYÜ üniversitelerin başarı sıralamasında iki basamak yükseldi, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, (YYÜ) University Ranking By Academic Performance (URAP) tarafından yayınlanan 2020-2021 Türkiye üniversiteleri verilerine göre, araştırma laboratuvarı ve üniversitelerin bilimsel yayınlardaki başarı sıralamasında 32. basamaktan 30. basamağa yükseldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, URAP'ın ilan ettiği verilere göre, Van YYÜ 2019-2020 döneminde Türkiye'deki devlet üniversiteleri genel sıralamasında 2 basamak yükselmeyi başardı.

Van YYÜ Tıp Fakültesi de 81 devlet üniversitesi arasında 26. sıradan 25. sıraya yükseldi.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van YYÜ'nün gösterdiği başarıyla Türkiye sıralamasında yükseliş gösterdiğini söyledi.

Üniversitelerinin 38 yıllık akademik-idari birikimiyle bölgede öncü bir rol üstlendiğini ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin bilimsel yayın sayısını ve kalitesini artırarak ülkemizin ve dünyanın iyi üniversiteleri arasında yer alması için her zaman tüm laboratuvar ve diğer bilimsel altyapı imkanlarımızla siz değerli öğretim üyelerimizin yanında olacağız. Üçüncü nesil olma yolunda iddialı adımlarla ilerleyen araştırmacı üniversitemiz, tıp, diş hekimliği, eczacılık, ziraat ve fen alanları dahil olmak üzere sosyal ve güzel sanatlar alanında oldukça nitelikli bir akademik kadroya sahip. Bu güçlü akademik kadro sayesinde üniversitemiz her yıl başarı çıtasını çok iyi yerlere getirmektedir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında güçlü akademik kadromuzun üniversitemizi Türkiye ve dünya sıralamasında daha iyi yerlere taşıyacaklarına inanıyor ve yönetim olarak her yönüyle akademisyenlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van YYÜ üniversitelerin başarı sıralamasında iki basamak yükseldi - Son Dakika

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