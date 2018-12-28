Van Yyü ve Tmv Arasında Protokol İmzalandı
1 saat önce
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanlığı (TMV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
(YYÜ) ile Türkiye
Maarif Vakfı Başkanlığı (TMV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Van YYÜ Rektörlüğü'nde düzenlenen programda bir araya gelen TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
ve rektör Prof. Dr. Peyami Battal
, iş birliği protokolünü imzaladı.
Rektör Battal, burada yaptığı konuşmada, iki kurum arasında eğitim, araştırma, akademik çalışmalar, raporlama ve kültürel alanlarda iş birliğini içeren protokolün özellikle yurt dışı çalışmalarında çok faydası olacağını söyledi.
TMV'nin çalışmalarını yurt dışında sürdürdüğünü hatırlatan Battal, "İmzaladığımız protokolle yurt dışındaki çalışmalarımızı daha sağlam temeller üzerinde sürdüreceğiz. Vakfın yurt dışı imkanlarından yararlanacağız. İnşallah üniversitemizin uluslararası olma süreci daha da etkin bir şekilde devam edecektir." dedi.
Akgün de protokolün hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:00 Kaynak: AA
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