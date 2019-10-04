Son Dakika Haberleri: Van YYÜ'ye 2 yeni fakülte
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Van YYÜ'ye 2 yeni fakülte

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan karara göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) sağlık bilimleri ve turizm fakülteleri kuruldu.

Van YYÜ'ye 2 yeni fakülte, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete yayımlanan karara göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) sağlık bilimleri ve turizm fakülteleri kuruldu.


Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin göreve başlamasının ardından üniversitede önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Şevli, üniversiteye yeni 2 fakülte açıldığının müjdesini verdi. Rektör Şevli, Van YYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Turizm Fakültesi'nin kuruluşunun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan 2 fakültemiz Van'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Başka yeni fakülteler açmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'nin önemli üniversitelerinden biri olan Van YYÜ'yü önümüzdeki süreçte daha ileri noktalara taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Kurulan fakültelerimiz hayırlara vesile olsun" dedi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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