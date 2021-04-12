Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı - Son Dakika

Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı

12.04.2021 11:38

Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı Yanlış ilaçlama ekolojik dengeye zarar veriyor Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine bahar ayının gelmesiyle birlikte farklı türden 20'ye yakın yaban hayvanı getirilerek...

Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı

Yanlış ilaçlama ekolojik dengeye zarar veriyor

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine bahar ayının gelmesiyle birlikte farklı türden 20'ye yakın yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı.

Bölgede havaların ısınması ve doğanın tekrar canlanmasıyla birlikte çeşitli nedenlerle yuvasından ayrı düşen veya yaralanan çok sayıda kanatlı ve memeli yaban hayvanına Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yapıyor. Yılın her mevsiminde yaralı ve hasta hayvanların getirildiği merkezde, havaların ısınmasına bağlı olarak üremelerin artması ve göçmen kuşların gelişiyle yaban hayvanların da sorunları arttı. Bu kapsamda Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma, çeşitli kamu kurumları ve vatandaşlar tarafından çok sayıda yaban hayvanı tedavi ve bakım için Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getiriliyor. Nisan ayının ilk günlerinde farklı türden 20'ye yakın hayvanın getirildiği merkezde tedavileri tamamlanan yaban hayvanları ise tekrar doğaya salınıyor.

"Hayvanları tekrar doğaya kazandırıyoruz"

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, özellikle usulüne uygun yapılmayan ilaçlanma çalışmalarının ekolojik dengeye büyük zarar verdiğini belirtti. Prof. Dr. Aslan, Van Gölü Havzasında bulunan bütün yaban hayatla ilgili yaşanan olumsuz bir durumda kurumlarla ortaklaşa çözümler üreterek, ekolojik dengenin normal seyirde devam etmesi için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Yılın 12 ayında her dönem ve her mevsimde merkezde hasta yaban hayvanlarının bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Aslan, "Bu hastalarımız da mevsime bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Bahar aylarının gelmesiyle beraber doğanın tekrar hayat bulmasına bağlı olarak göçmen kuşların gelmesi, kuşların üremesi ve ekolojik dengeye katkıda bulunan bu hayvanların sorunları da oluşmaktadır. Dolayısıyla bizler de bu sorunlara çözüm bularak bu hayvanları doğaya tekrar kazandırmaktayız" dedi.

"8 farklı türden20'ye yakın hasta hayvan var"

Şu an tedavisi devam eden hayvanların iyileşmesiyle doğaya tekrar kazandıracaklarını söyleyen Aslan, "Kurt dağda, kuş yuvasında gereklidir. Şu an hastanemizde 8 farklı türden20'ye yakın hasta hayvan var. Bizler bunları rehabilitasyon merkezine almadan önce genel muayenesini yapıp ve tedavilerini yapıyoruz. Daha sonra buraya aldığımız hayvan uçan bir hayvansa uçtuğunu, yüzen hayvansa yüzdüğünü kontrol ederek tekrar doğaya kazandırmak için çalışma yapıyoruz. Vatandaşların doğal hayatta bulunan canlıların yuvalarını bozmamaları, eğer bir yavru gördüyse yakınında annesi vardır ve bu yavruyu hemen alıp bize göndermemeleri gerekir. Jandarma ve çevre timinin doğayı kuruma adına yaptıkları başarılı hizmetlerden dolayı onlara teşekkür ederim" diye konuştu.

"Artan ilaçlarını hem sulak hem de derelere boşaltmamalarını istiyoruz"

Baharın gelmesiyle birlikte ilaçlama sezonunun başladığını ve buna bağlı bazı sorunların da yaşandığını dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hem herbisit hem insektisit ilaçlar doğaya usulüne uygun yapılmaması takdirde ekolojik dengeye, yaban hayata çok büyük sorunlar yaşatmakta ve zehirlenmelere yol açmaktadır. Vatandaşlara buradan uyarımız; ilaçlamada kullandıkları makine, alet ve ekipmanlarını, artan ilaçlarını hem sulak hem de derelere boşaltmamalarını istiyoruz. Diğer taraftan bu ekipmanlarını derelerde yıkamamaları gerekiyor."

(YLM-MSA-Y)

Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı
Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı
Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı
Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van YYÜ'ye 20 hasta yaban hayvanı getirilerek tedavi altına alındı - Son Dakika


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