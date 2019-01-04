Van Zerin Ninenin İmdadına Belediye Ekipleri Yetişti
1 saat önce
Zerin ninenin imdadına belediye ekipleri yetiştiVan Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'i 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Zerin ninenin imdadına belediye ekipleri yetişti Van
Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, 70 yaşındaki tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'i 7 saatlik zorlu bir çalışmanın ardından sağlık ekiplerine ulaştırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şeker, daha sonra Bahçesaray
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Van'ın Bahçesaray ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Özbeyli Mahallesi'nde gece saatlerinde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Zerin Şeker'in yakınları 112 Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri mahalle yolu kapalı olduğundan Şeker'e ulaşamadı. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerine haber verildi. Harekete geçen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı yaklaşık 7 saatlik çalışma ile temizleyerek mahalleye ulaştı. Sağlık ekipleri kronik tansiyon ve şeker hastası olduğu belirlenen yaşlı kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. İlaçları bittiği için durumu kötüleşen Şeker, daha sonra Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:38 Kaynak: DHA
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