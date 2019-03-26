Son Dakika Haberleri: Vana Hırsızları Çiftçiyi Bezdirdi

Vana Hırsızları Çiftçiyi Bezdirdi

1 saat önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde tarlalara dadanan hırsızlar sulama vanalarını çaldı.

Vana Hırsızları Çiftçiyi Bezdirdi, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde tarlalara dadanan hırsızlar sulama vanalarını çaldı.

Özellikle gece yarısı bölgede gezerek keşif yapan hırsızlar sulama vanalarını çaldı. Korkuteli Sulama Birliği Başkanlığı, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurunda bulundu.

Sulama Birliği Başkanlığından yapılan açıklamada "Sulama vanalarını çalan hırsızlar çiftçimizi mağdur etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda da yine Bayat Ovasında da vanaları çalmışlardı. Zanlılar yakalanmış ve tutuklanmışlardı. Şimdi yine hırsızlık oldu. Çiftçilerimizden ricamız şüphelendikleri ya da gördükleri olaylar karşısında jandarmaya ve bizlere anında haber versinler" denildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:02 Kaynak: İHA

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