Vana patladı, cadde göle döndü - Son Dakika

Vana patladı, cadde göle döndü
7 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi. - TEKİRDAĞ
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