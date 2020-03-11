Vana patladı, cadde göle döndü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vana patladı, cadde göle döndü - Son Dakika

Vana patladı, cadde göle döndü

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.

Vana patladı, cadde göle döndü, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yeni su hattı çalışmaları esnasında vana patlayınca cadde göle döndü.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde devam eden yeni su hattının çekilmesi için yapılan çalışmalar esnasında yoğun su basıncı nedeniyle Cumhuriyet Caddesi ile Kurtuluş Caddesi'nin birleştiği noktada vana patladı. Patlayan yerdeki borudan fışkıran su, Kurtuluş Caddesini göle çevirdi. Ekiplerin müdahalesi sonrası vana tamir edilerek arıza giderildi. - TEKİRDAĞ

Cumhuriyet Caddesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı

Son Dakika Haberleri
19:12 Aliyev-Berdimuhamedov ortak basın toplantısı
19:12 Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin ön raporun detayları ortaya çıktı
19:10 DEVA Partisi siyasi hayatına başladı
19:10 'Ölüm patroniçesi' lakaplı çete lideri tahliye edildi
19:08 Çanakkale açıklarında lastik bottaki 45 sığınmacı karaya çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 19:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vana patladı, cadde göle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]