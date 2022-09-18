VANCOUVER, 18 Eylül (Xinhua) -- Kanada'nın Vancouver kentindeki Çin Mahallesi'nde düzenlenen Ateş Ejderhası Festivali'nde ejderha dansçıları performans sergiliyor, 17 Eylül 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Çin Halk Cumhuriyeti, Vancouver, Kanada, Eylül, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Kanada'da Ateş Ejderhası Festivali Kutlandı - Son Dakika
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