VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu - Son Dakika

Özgürlük konvoyu
Kamyon ve araçlar
Özgürlük konvoyu karşıtı protesto
Özgürlük konvoyu destek protestosu
Toplanan kalabalık KANADA - Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı. 'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.
Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.
Kaynak: AA
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