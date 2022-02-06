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VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu - Son Dakika

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

06.02.2022 04:02

Özgürlük konvoyu Kamyon ve araçlar Özgürlük konvoyu karşıtı protesto Özgürlük konvoyu destek protestosu Toplanan kalabalık KANADA - Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt...

Özgürlük konvoyu

Kamyon ve araçlar

Özgürlük konvoyu karşıtı protesto

Özgürlük konvoyu destek protestosu

Toplanan kalabalık KANADA - Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçilerinin, Vancouver kent merkezinde düzenleyecekleri eyleme giden yollar, karşıt protesto nedeniyle kapandı. Vancouver'daki, Terminal Bulvarı'nda bir araya gelen aşı destekçileri, sonrasında East Hasting caddesinde toplanarak konvoyun geçişine engel olmaya çalıştı. 'Özgürlük konvoyu' destekçileri alternatif yollardan kent merkezine ulaştı.

Kanada'da, aşı karşıtı kamyoncuların başlattığı 'özgürlük konvoyu' destekçileri, Vancouver kent merkezinde bir araya geldi.

VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu
VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu
VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu

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Özgürlük Konvoyu, Vancouver, Protesto, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu - Son Dakika


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SON DAKİKA: VANCOUVER - Kanada'da 'özgürlük konvoyu' protestosu - Son Dakika
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