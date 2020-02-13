Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2 - Son Dakika

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Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2
6 saat önce
Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2
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