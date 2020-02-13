Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2 - Son Dakika

Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2

6 saat önce

Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2.

Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2

Vanda araçlar kar altında kaldı okullar tatil edildi-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:19 Kaynak: DHA
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