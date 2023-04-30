Görev yapan asker kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Görev yapan asker kalp krizi geçirerek şehit oldu

30.04.2023 14:24
Görev yapan asker kalp krizi geçirerek şehit oldu

Van'da vatani görevini yapan Ahmet Hakan Şen, birliğinde geçirdiği kalp krizinin ardından fenalaşarak hayatını kaybetti. Şen'in naaşı Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan baba ocağına gönderildi.

Bilecik'in İnhisar ilçesi Tarpak köyü nüfusuna kayıtlı Ahmet Hakan Şen, Van'da vatani görevini gerçekleştirdiği esnada kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından fenalaşan Şen, yapılan müdahalelerin sonuçsuz kalmasıyla hayatını kaybetti.

NAAŞI BABA OCAĞINA GÖNDERİLDİ

Şehit Ahmet Hakan Şen'in naaşı Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan baba ocağına gönderildi. Şehit Ahmet Hakan Şen'in bugün Şöğüt'ten son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Kalp krizi geçiren asker şehit oldu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Kalp Krizi, Hakan Şen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görev yapan asker kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı
15:10 Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
15:01 Şarkıcı Pınar Aylin kızıyla pozlarını paylaştı, görenler ikizi zannetti
15:01 Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: 'Sana söz' aldatmasıyla avunanlara sesleniyorum, biz bir yere gitmiyoruz
14:34 Akşener: Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım, ölümle eşdeğerdi benim için
14:31 Ertem Şener yaptığı paylaşımla ortalığı karıştırdı: Ali Şansalan hastalandı
14:31 Yalı Çapkını dizisinde konuşulan sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı.
14:11 Yalı Çapkını dizisinde tepki çeken sahne! Kazım, kızının elini yakmaya çalıştı
14:02 Ertem Şener'den derbiye saatler kala ortalığı karıştıran iddia: Ali Şansalan hastalandı
13:10 1 Mayıs'ta İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2023 15:32:02. #1.12#
SON DAKİKA: Görev yapan asker kalp krizi geçirerek şehit oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement