VANDALIN KIRDIĞI 3 HEYKEL BİR YILDA ONARILMADI - Son Dakika
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VANDALIN KIRDIĞI 3 HEYKEL BİR YILDA ONARILMADI

15.04.2022 14:19

ANTALYA'da geçen sene Akdeniz Kent Parkı içerisinde yer alan heykellerin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı.

ANTALYA'da geçen sene Akdeniz Kent Parkı içerisinde yer alan heykellerin yüzleri ve parmakları kırılıp parçalandı. Olaydan 1 ay sonra yakalanan şüpheli S.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay sonrası zarar gören heykellerin onarılacağı söylense de aradan geçen 1 senenin ardından tahrip edilen heykellerin restore edilmediği göze çarptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Akdeniz Kent Park'taki 'Abdülcanbaz' ve 'Kavuklu' heykellerinin de aralarında bulunduğu 3 heykel 17 Ocak 2021 tarihinde tahrip edildi. Heykellerin yüzleri ve parmakları kırılıp, parçalandı. Akdeniz Kent Park'ta yürüyüş yapan vatandaşlar, heykellerin parçalanmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Baş Danışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi. Olay sonrası polis ekipleri, olay yeri çevresini ve şüphelinin heykellerin bulunduğu alana geliş- gidiş istikametini gören yaklaşık 20 güvenlik kamerası ile mobese kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, şüpheli S.B'nin 17 Ocak 2021 tarihinde 11.00 sıralarında elinde balyoz ile gelerek heykellere zarar verdiği belirlendi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.B.'yi 1 ay sonra Sahil Yaşam Parkı içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. 'Mala zarar verme' suçundan hakkında işlem yapılan S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

PARKLA İLGİLENİLMİYOR

Akdeniz Kent Park içerisindeki zarar gören heykellere, aradan 1 yıl geçmesine rağmen restorasyon çalışması yapılmadı. Parkta yürüyüşe çıkan Gözde İkizoğlu (39), 4 yıldır park içerisinde köpek beslediğini anlattı. Kamera olmadığı için insanların rahatlıkla içeriye girdiğini belirten İkizoğlu, Arabayla bile içeri girebiliyorlar. Belediyenin burayla ilgilendiği yok. Zabıta ekipleri var ama onlar da pek birşey yapmıyor. Parkın alt kısmında mangal yakıp ateş yakan insanlar oluyor. Bir sabah geldiğimizde heykellerin kırıldığını gördük. Hiçbir şekilde yenilenmedi. Biz belediyeye kaç defa ihbarda bulunduk ama belediye burayla ilgilenmiyor dedi.

'HEYKELLER KÖTÜ GÖZÜKÜYOR'

Yürüyüş yapan Mehmet Gögen (38), Park içerisinden geçiyorduk. Heykellerin kırık olduğunu gördük. Birkaç sefer belediyeye başvuruda bulunduk. Yapılmasını istedik yapılmadı. İnşallah sesimizi duyup yaparlar. Sonuçta turizm yeri. Heykeller kötü gözüküyor. Onların tekrar onarılmasını isteriz diye konuştu.

VANDALIN KIRDIĞI 3 HEYKEL BİR YILDA ONARILMADI
VANDALIN KIRDIĞI 3 HEYKEL BİR YILDA ONARILMADI
VANDALIN KIRDIĞI 3 HEYKEL BİR YILDA ONARILMADI

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Heykel, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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