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Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı
6 saat önce
Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.
Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.
17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.
Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:23
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