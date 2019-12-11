Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı

Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.



17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.



Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.



