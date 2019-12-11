Son Dakika Haberleri: Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı
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Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı

6 saat önce

Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.

Vandevoordt en genç kaleci rekorunu kırdı, System.String[]

Belçika ekibi Genk'te maça 11'de çıkan kaleci Vandevoordt tarihe geçti.


17 yaşındaki Vandevoordt, bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan en genç kaleci oldu.


Vandevoordt, 2016-17 sezonunda 18 yaşındayken Benfica kalesini koruyan Svilar'ın rekorunu kırdı.


Belçika, Genk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:23 
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