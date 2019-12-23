VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret - Son Dakika

VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret

6 saat önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile ilçe esnafını ziyaret etti.

VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret, System.String[]

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile ilçe esnafını ziyaret etti.


VANESOB Başkanı İsa Berge ile Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'la bir araya geldiler. Kaymakam Solak'la Başkale'nin ekonomik durumu ve esnafıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunan Başkan Berge, daha sonra Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan ile ilçe esnafını ziyaret etti. Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ile birlikte iş yerlerini gezen Berge, esnafın sorunlarını dinledi. Sıcak karşılanan Berge, Başkale'de çarkın dönebilmesi adına çaba içerisinde olduklarını söyledi.


Genel sorunları dile getiren esnafa çözüm olmak için ilgili kurumlarla irtibata geçeceklerini belirten VANESOB Başkanı Berge, "Burada esnafımızın ve sanatkarımızın büyük bir emeği var. Esnafımızın durumunu daha iyi noktalara taşımak adına çalışacağız. Başkale'ye açılacak olan sınırı kapısı ve Başkale Meslek Yüksekokulu için bizlerde oda olarak büyük çaba göstermekteyiz. Bizler bu sorunların çözümü için bir çalışma başlatacağız ve bu konuyu raporlaştırıp Ankara'ya dosya halinde sunacağız. Ayrıca Van milletvekillerimizin de konuyu meclise taşımalarını isteyeceğiz" dedi. - VAN

Asım Solak, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yolcu otobüsünde 92 kilo eroin ele geçirildi
Van Gölü'nde ilk kez görüldü: İnci kefali için büyük tehlike 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı Otomobilde yanında oturan kadının dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı!

Son Dakika Haberleri
17:06 Derecik'te 202 av tüfeği ile 149 kurusıkı tabanca ele geçirildi - Son Dakika
17:06 Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
17:06 Taşova'da kan bağışı - Son Dakika
17:05 Cumhuriyet Gazetesi davasında gerekçeli karar - Son Dakika
17:05 Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
16:04 Otomobilde yanında oturan kadını ağzından bıçakladı - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:11:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: VANESOB Başkanı Berge'den Başkale ilçesine ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]