VANESOB Başkanı Berge'den maske dağıtımı - Son Dakika

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van Valiliği desteğiyle esnafa maske dağıttı.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan İsa Berge, hijyen kuralları çerçevesinde esnafa maske dağıttıklarını belirterek, "Korona virüsün ülkemizde görülmesi ile birlikte esnafımız maske takarak satışa başlamıştır. Van'daki korona virüs sürecini iyi yöneten ve bizimle sürekli istişarelerde bulunan Valimiz Mehmet Emin Bilmez, duyarlılık göstererek bizlere maske desteği sundu. Valimizin aldığı önlemler yerindedir ve valiliğimiz ile ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Örneğin geçen hafta İl Hıfzıssıhha Kurulu'ndan gerekli kararın çıkmasını sağlayarak manavlarımızın açık olması sağlandı. Halkımızın sağlığını önemseyen valimize teşekkür ediyorum. Bizler de esnafımıza hijyen koşulları çerçevesinde maske dağıtımımızı yaptık. Çeşitli sektörlerde milletimize hizmet eden esnafımıza hem maskelerimizi dağıttık hem de korona virüse karşı bilinçlendirme çalışması yürüttük. Alınan tüm önlemler halkımızın sağlığı içindir. Esnaf ve sanatkarımız tedbirli ve dikkatli olmalıdır. Esnafımızın titiz olması ve hijyen kurallarına uyması toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Zira yaşanacak sorunlar tüm toplumumuzu etkiler, bu nedenle esnafımız üzerine düşeni yapmalıdır. Esnaf ve sanatkarımız bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanında olacaktır. Hükümetimizin aldığı erken önlemler sayesinde korona virüsün etkisi ülkemizde yavaş yavaş azalıyor. Ekonomik olarak çok zor durumda olan esnaf ve sanatkarımızın yeniden toparlanabilmesi adına en kısa zamanda normale dönmek istiyoruz" dedi. - VAN