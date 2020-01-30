Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından ilk mesajını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından ilk mesajını paylaştı - Son Dakika Dünya

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından ilk mesajını paylaştı

6 saat önce

Kobe ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından Bryant ailesi ilk mesajını paylaştı. Vanessa Bryant, ailesi adına kazanın ardından desteğini ve sevgisini gösteren milyonlarca insana teşekkür etti

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın ölümünün ardından ilk mesajını paylaştı, System.String[]

Vanessa Bryant, eşi Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın helikopter kazasında hayatlarını kaybetmesinin ardından ilk mesajını paylaştı. Instagramda eşi ve dört kızının bulunduğu bir fotoğrafı paylaşayan Bryant, kendisi ve çocukları adına acılarını paylaşıp, destek olan milyonlarca insana teşekkür etti.


Vanessa Bryant paylaştığı mesajda "Şu an çektiğimiz acıyı tarif edecek bir kelime yok. Eşim Kobe ve kızım Gigi'nin ne kadar sevildiklerini bilmeleri beni ayakta tutuyor. Sonsuza kadar bizimle kalmalarını isterdim ama aramızdan çok erken ayrıldılar. Hayatın bundan sonra bizim için ne getireceğini bilmiyorum çünkü onlarsız bir hayat hayal edemiyorum. Ama her sabah uyanıp Kobe ve hayat ışığımız Gigi için yaşamaya devam edeceğiz. Bizim yeni gerçeğimizde ihtiyacımız olan saygı ve mahremiyeti göstemenizi rica ediyorum. Dualarınızla bizi ayakta tuttuğunuz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Kobe Bryant, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:03 
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