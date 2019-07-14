Son Dakika Haberleri: Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15 Temmuz açıklaması
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Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15 Temmuz açıklaması

5 saat önce

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), 15 Temmuz 2016'da asla unutulmayacak bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden 15 Temmuz açıklaması, System.String[]
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), 15 Temmuz 2016'da asla unutulmayacak bir gün yaşadıklarını ifade ederek, "Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi bir kez daha haykırıyoruz" dedi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinin yayımladığı mesajda, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün dış mihrakların desteğiyle gerçekleştirdiği hain bir darbe girişimine tanık olunduğu belirtilerek, " Türkiye'yi bölme ve ekonomik açıdan zora sokarak birtakım mecburiyetlere yöneltme gayreti içinde olanlara karşı üç yıl önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve Türk milletinin destansı duruşu sayesinde alçak darbe girişimi hayal kırıklığına uğratıldı. 15 Temmuz gecesi göstermiştir ki, hiçbir ihanet odağı ayağa kalkan milli ruh ve demokrasi inancımızın karşısında duramayacaktır" denildi.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti olarak sorunların çözümünün ancak ve ancak demokratik sistem içinde olması gerektiğine inandıklarının vurgulandığı mesajda, "Bir başkasına hayat hakkı tanımayan yaklaşımların ülke gündeminden bir daha gelmemek üzere düşmesi gerektiğini, güvenlik güçlerinin ancak ve ancak vatanın birliğini korumak maksadı ile kullanılabileceğini, milleti oluşturan unsurların tümüne ve milletin değerlerine karşı tüm girişimleri reddettiğimizi, Milli iradenin üzerinde başka bir beşeri gücü kabul etmediğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Söz konusu darbe girişimi esnasında gazilik ve şehitlik mertebesine erişenleri minnetle anıyor, Cenab-ı Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa ve sağlık diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - VAN
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
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