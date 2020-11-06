Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden başsağlığı mesajı - Son Dakika

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden başsağlığı mesajı
06.11.2020 08:31
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, hayatını kaybeden gazeteci Hikmet Bakan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, hayatını kaybeden gazeteci Hikmet Bakan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, "Van basınının önemli isimlerinden Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Hikmet Bakan'ı bugün kaybettik. Uzun yıllardır gazetecilik mesleği içinde duruşu ve kişiliği ile örnek bir isim olan meslektaşımız Hikmet Bakan'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaptığı haberlerle hafızalarda yer etmiş Hikmet abimiz seni asla unutmayacağız. Bu vesileyle gazeteci Hikmet Bakan'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi. - VAN
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