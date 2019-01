Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden Gazeteciler Günü Mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.



Vangölü Gazeteciler Cemiyeti tarafından yayımlanan mesajda, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961 yılında sektörde çalışanların haklarına ilişkin 212 sayılı yasanın uygulanmaya başlandığı önemli bir gündür. Gazeteciler o gün sözleşme imzalama hakkına kavuşarak maaşlarını peşin alma, yıpranma hakkı, kıdem tazminatı, sendikalaşma ve toplu sözleşme gibi önemli kazanımlar elde etti. Ancak bugün gelinen noktada, medya sektörü ekonomik açıdan zor bir dönemden geçiyor. Gazetecilik sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kentimizdeki medya organlarımız, ekonomik anlamda direnmeye, ayakta durmaya çalışsa da bir şeyler yapılmadığı takdirde ne yazık ki onları karanlık bir son beklemektedir. Kurumlarımız desteklenerek gazeteci meslektaşlarımız geleceğe emin bakmaları sağlanmalıdır. İktidar ve muhalefet partilerinin bir an önce gazeteciliğin gelişmesi adına ortak çaba sarf etmesini beklemekteyiz. Yapılacak yeni düzenlemeler hem gazeteciliğin önünü açacak, hem de yaşanan bazı olumsuzlukların önüne geçmiş olacak. Bunun yanı sıra geçen yıllardan bugüne bazı cümleleri yenilemek gerekirse, Van özelinde gazeteciler zor şartlara rağmen acımazsızca eleştirilmekte, mesnetsiz tartışmaların odağı haline getirilmektedir. Kendisine gazeteci sıfatını yakıştıran bazı sözde isimlerin bu mesleğe ömrünü veren emektarlarla aynı kefeye konulması can acıtıcıdır. Bizler gazeteciliğin onurlu ve şerefli bir meslek olduğu gerçeğinden asla vazgeçmeyen kalemler olmaya devam edeceğiz. Çok düşük ücretlerle, çok zor şartlarda çalışmak durumda kalsak bile kent hassasiyetimizi en üst seviyede tutarak birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Kalem gazeteciyse, kağıt gazetedir. Kağıt olmazsa kalemin de bir anlamı olmaz. Doğruyu ilke edinen gazetecilerin, görevlerini ifa ederken temel hak ve özgürlükleri rahatça kullanabileceği, tehdit ve baskıya uğramayacağı, tüm sosyal haklarını edineceği temennisi ile Van'daki meslektaşlarımız olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz" denildi. - VAN

