Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden gazetecilere hijyen malzemesi - Son Dakika

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC), korona virüs nedeniyle sürekli çalışmak zorunda olan gazetecilere; Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle hijyen malzemesi dağıttı.



Korona virüsüyle mücadelenin aralıksız sürdüğü Van'da, Vangölü Gazeteciler Cemiyeti de 7/24 alanda olan ve haber peşinde koşan meslektaşlarını unutmadı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde bile güvenlik güçleri ile birlikte dışarıda bulunan ve sürekli risk altında olan gazeteciler için en elzem malzemelerin bulunduğu bir çanta hazırlayan VGC yönetimi, başta Edremit Belediyesi olmak üzere İpekyolu, Tuşba belediyeleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de desteğini alarak paketleri gazetecilere ulaştırmaya başladı. Hijyen çantalarında maske, eldiven, siperlik, ıslak mendil, dezenfektan gibi acil durumlarda kullanılacak birçok temizlik ürünü bulunuyor.



"Meslektaşlarımızın yanındayız"



Gazeteciler için hazırlanan paketlerin dağıtılması sürecinin başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Vangölü Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fatih Sevinç, bu konuda hazırlanan sağlık çantasının meslektaşlarına ulaştırma, yanlarında olduklarını hatırlatma anlamında da bir vesile olduğunu söyledi. Başkan Sevinç, "Hepimiz zor ve sıra dışı bir zamandan geçiyoruz. Dünyayla birlikte bizler de çetin bir mücadele veriyoruz. Herkesin sağlıklı kalma mücadelesi verdiği bu süreçte biz gazeteciler yine alandayız. Yine insanları en doğru, en sağlıklı bilgiyi vermek için çalışıyoruz. Haliyle daha büyük bir risk altındayız ve meslektaşlarımıza bu süreçte biz de en azından acil ihtiyaç olabilecek bir takım malzemelerin ulaştırılması için yönetimimizle bir çalışma yaptık. Elbette ki gazetecilerimiz tedbirlerini alarak çalışıyor. Fakat bu süreçte biz bu çantalarımızı ulaştırırken bir de yazdığımız mektuplarla onlara 'Yanınızdayız' mesajı vermek istedik. Biz VGC olarak büyük bir aileyiz. Van'daki medya mensuplarının neredeyse birçoğunun üyesi olduğu bir meslek kuruluşuyuz. Maddi imkanlarımız elverdiğince onların yanında olmak istedik ve bu süreçte bizler belediyelerimizden büyük destek aldık. Özellikle Edremit Belediyesinden ciddi bir malzeme desteği verildi. Yine İpekyolu ve Tuşba belediyeleri ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün de katkıları oldu. Gazetecilere ulaştırdığımız malzemelere destek sağlamaları çok anlamlı oldu. Bu noktada kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



Bu zorlu süreçte gazetecilerin yanında durmaya devam edeceklerini ifade eden Sevinç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizler meslektaşlarımızın yanındayız. Dün olduğu gibi bugün de zor zamanlarında yanlarındayız. Gazeteci arkadaşlarımız tüm tedbirlerini alıp bu süreçte haber ulaştırmaya, iyi haberler vermeye devam edecek. Halkımızdan ricamız ise evde kalmaları ve bu süreçte kontrolü sağlık ve güvenlik çalışanlarına bırakmalarıdır. Bizler de işin iletişim tarafı olacağız. Bu süreci en hızlı şekilde atlatıp normal yaşantılarımıza dönmemiz gerekiyor. Bu noktada herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse inşallah bu süreci atlatacağız." - VAN