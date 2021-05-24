Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu - Son Dakika

Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu

24.05.2021 13:25
Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu, System.String[]

Van'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, TFF'ye yazılı başvuruda bulunarak lige katılmak istemediğini bildirdi.

Van'ı Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil eden Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, TFF'ye yazılı başvuruda bulunarak lige katılmak istemediğini bildirdi.

Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü, TFF'nin Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan takımların önümüzdeki sezon oynama haklarının saklı kalmak kaydıyla bu sezon liglere katılıp katılmamalarına serbestlik getirerek tercihi kulüplere bırakması kararına tepki gösterdi. Vangölü Sportif Faaliyetleri Spor Kulübü Sportif Direktörü Kadir Tunçdemir, 2020-2021 sezonuyla ilgili kulüplerin tüm hazırlıklarını yaptığını hatırlatarak, "TFF'nin pandemi döneminde akıl almaz bir şekilde geç kalan ve spor kamuoyunu oyalayan yaklaşımları kulüpleri çok zorda bırakmıştır. Ligin tekrar oynanacağı ile ilgili bir karar verilmesi üzerine bizler gibi Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden kulüpler 'katılım parası' olarak 22 bin TL'yi federasyonun hesaplarına aktardık. TFF ayrıca transfer sezonunu açınca; hem futbolcuların transfer ücreti ödemelerini hem de bununla ilgili lisans vizeleri ve aktarma ücretlerini de yatırmış olduk. Kulüpler de maçlar yapılacak ümidiyle futbolcularına hem transfer ücreti ödedi hem de kamp giderlerini karşılayarak önemli bir yükün altına girdi. Salgın nedeniyle bütün kesimlere destek verilmesine rağmen hiçbir destek görmedik. Her şey omuzlarımıza bindirildi. Futbolcularımıza yardım elimizi uzatarak ve onların moral ve motivasyonunu yükseltecek adımlar atarak bugünlere geldik" dedi.

"Katılmak istemiyoruz"

TFF'nin aldığı kararı çok iç açı bulmadıklarını dile getiren Tunçdemir, söz konusu karar doğrultusunda 'Hızlandırılmış lige' katılmayacaklarını ifade ederek, "Madem testler sonucu bu lig oynatılacaktı, biz neden sekiz aydır bekliyoruz? En başından bu konu gündeme getirilseydi yapılanmamızı ona göre yapar; sezon planlamamızı ona göre yapardık. Burada futbolcu arkadaşlarımızın 2-3 aylık emekleri var. Federasyon aldığı karar doğrultusunda spor kulüplerini bir sezona sokmak niyetinde. Yani önünü görmediğimiz bir yolda yürümek oyuncu arkadaşlarımızın geleceklerine karşı bir hakkaniyetsizlik olacak. Bu kararı futbolcu arkadaşlarımızın emeklerine sahip çıkmak ve geleceklerine doğru dokunuş yapmak için alıyoruz. Bu bağlamda hiçbir şeye yakışmayan bu karar ile gerçekleştirilecek 'Hızlandırılmış lige' katılmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN

Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu

Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Van, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı         
14:07
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!         
09:41
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu Şampiyonluk maçında Burak Yılmaz'ın yan hakeme Türkçe küfrü sosyal medyaya damga vurdu         
22:46
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:32:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vangölü Spor Kulübü lige katılmayacağını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement