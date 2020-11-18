Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez - Son Dakika

Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez

18.11.2020 15:59
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez, System.String[]

İSTANBUL'da yangında büyük zarar gören Vaniköy Camisi ile Bursa'nın Kestel ilçesinde inşa ettirilen Mehmed Vani Camisi benzer mimari özellikler taşıyor.

İSTANBUL'da yangında büyük zarar gören Vaniköy Camisi ile Bursa'nın Kestel ilçesinde inşa ettirilen Mehmed Vani Camisi benzer mimari özellikler taşıyor. Her iki camiyi yaptıran Vani Mehmed Efendi'nin Bursa'da yaşayan torunu Mehmet Vanioğlu, "İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez. Bu caminin iyi korunmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

İstanbul Çengelköy'de yanan Vaniköy Camisi'ni 1670'te inşa ettiren Vani Mehmed Efendi'nin 1674 yılında Bursa'nın Kestel ilçesinde yaptırdığı Mehmed Vani Camisi, birbirlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor. Her iki caminin de mimarı yapılarının ve yapı malzemelerinin benzer olduğu görüldü. 1685'te vefat eden Vani Mehmed Efendi'nin kabrinin de giriş kısmında bulunduğu cami, yansıttığı tarihi birikimiyle ilgi görüyor. Caminin kuzeyindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede ise 1674 yılında "Şeyh Mehmet Vani" tarafından yaptırıldığı belirtiliyor.

'İNŞALLAH ORANIN BAŞINA BİR ŞEY GELMEZ'Kestel'deki camide dedesi için düzenlenen anma törenlerine katıldığını belirten Vani Mehmed Efendi'nin torunu Mehmet Vanioğlu, DHA'ya konuştu. Vanioğlu, iki caminin aynı yıllarda yapıldığı için benzerlik gösterdiğini belirterek, "Dedemin camisi olması açısından değil de Türkiye'nin güzel bir değeriydi. 3 kere en son geçtiğimiz yıl gittim. İnsan üzülüyor. İnci gibi bir eserin yanıp bitip kül olması son derece üzücü. Yangını ilk televizyonda gördüm. Üzüldüm. Geçmişte gittiğimde orada eşimle birlikte namazımızı kılıp ibadetimizi yaptık. Camiyi çok bakımsız gördüm. Vaniköy Cami'nin benzeri Kestel'de bulunuyor ve ikisinin de yapımı neredeyse birbirine çok yakın. Kestel'deki camide her yıl dedem için anma törenleri yapılıyor. Katılma fırsatı buldum. Dedemin kabri caminin içerisindeydi bizde duamızı okuduk. Caminin imamıyla tanıştım ve kendimi tanıtmıştım. Yapılan anma törenine ben de katılım. Söz hakkı verilmesi ve bu kadar sene sonra bile dedemin sevgiyle anılması beni çok mutlu etti. Kestel'deki camide biraz daha cemaatin geldiği, namaz kıldığı ve daha bakımlı olduğunu gördüm. Kestel'deki cami 2-3 kat büyüklüğünde bir camidir. Aralarında çok bir fark yok. Sadece Kestel'deki daha büyük ve bakımlı olması ve şu anda faaliyeti devam ediyor. İnşallah oranın başına bir şey gelmez. Bu caminin iyi korunmasını Allah'tan diliyorum" diye konuştu.'BİZİM CAMİMİZ YAPISIYLA ÇOK SAĞLAM'

Cami cemaatinden Kerem Aytemiş, "İstanbul'da caminin yandığından haberimiz oldu ama ikizi olduğunu bilmiyorduk. Bizim camimizle ilgili bir sıkıntı yok. Tarihi eserler art niyetli kişiler tarafından yakılıp, yıkılıyor. Bunlar bizim için önemli tarihi eserler. Eski dönemlerde teknoloji bu denli gelişmediği halde kısıtlı imkanlarla sağlam ve depreme dayanıklı yaparak, yapılmış. Bizim camimiz, yapısıyla manevi değerleriyle çok güzel bir cami" ifadelerini kullandı.


- Bursa
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez
Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez

İstanbul, Vaniköy, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, eski golcüsü Semih Şentürk'ü futbol akademisi antrenörlüğüne getirdi 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti Efsane boksör Mike Tyson, ringlere geri dönüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısından bir müjde daha: Yüzde 95'ten fazla koruma sağladı 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi "Uygunsuz görüntüleri var" iddiasıyla kızını öldürmüştü! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı Ali Koç Los Angeles'ta 14,5 milyon dolara aldığı malikanenin parasını nakit ödemiş
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek Yeni korona tedbirleri sonrasında AVM'lerdeki kafe ve restoranlar da paket servis şeklinde hizmet verecek         
15:58
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu İstanbul'un koronavirüs kırılganlık haritasında Avrupa Yakası'ndaki mahalleler daha riskli bulundu         
15:36
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız Oyuncu Ezgi Mola'dan hamilelik iddialarına sert çıkış: Terbiyesizce bir haber, keşke sorsaydınız         
13:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'nın tehdit mektubuyla ilgili ilk açıklama: Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez         
13:08
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin aşkı geri dönüyor! Tansel Öngel kadroya dahil oldu         
12:03
Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim         
11:39
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 16:46:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vani Mehmed Efendi'nin torunu: İnşallah Kestel'deki caminin başına bir şey gelmez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei