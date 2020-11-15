Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi

15.11.2020 16:53

Üsküdar'da bulunan tarihi Vaniköy Camisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale geldi. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.

Üsküdar'da çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanan tarihi Vaniköy Camisi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Vaniköy Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcayan ekipler soğutma çalışmalarını da tamamladı. Soğutma çalışmalarının ardından büyük oranda yanan caminin kullanılamaz hale geldiği gözlendi.

CAMİ İMAMI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi. Fenalaşan camii imamı ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi

Üsküdar, Vaniköy, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Etiyopya'da yolcu otobüsüne silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti Artan koronavirüs vakalarına rağmen yolcuların ön koltuk sevdası bitmeyince taksici, çareyi cansız mankende buldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de tarihi mesaj: Bizim de KKTC'nin de bu diplomasi oyunlarına tahammülüz kalmadı Formula 1'de şampiyon olan Lewis Hamilton: İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz Formula 1 tutkusu korona kurallarını dinlemedi! Balkonlar, davetlilerle dolup taştı Son Dakika! Azerbaycan, bugün boşaltılması gereken Kelbecer için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi PKK'nın bir numaralı ismi İsmail Sürgeç'in öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı Kız meselesi yüzünden 8 kişinin birbirine girdiği kavga cinayetle bitti
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş         
16:57
Hamilton, ağır eleştirilerde bulunduğu İstanbul Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaştı Hamilton, ağır eleştirilerde bulunduğu İstanbul Grand Prix'sinde şampiyonluğa ulaştı         
16:05
Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek Koronavirüs aşısının mucidi Şahin: Hayat gelecek kış itibariyle normale dönecek         
15:58
Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı         
15:45
Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti Son Dakika: İstanbul Grand Prix'sinde sezonun şampiyonu Hamilton oldu! Schumacher'in rekorunu egale etti         
14:53
Daha önce de aynı suçu işlemiş! Takip ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı Daha önce de aynı suçu işlemiş! Takip ettiği genç kadına cinsel saldırıda bulunan sapık yakalandı         
14:22
Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar Çirkin manipülasyon! İHA ve SİHA'ları görmezden gelip Türk ordusunun başarısını geri plana attılar         
13:05
Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına almış Dağlık Karabağ'dan ayrılan Ermeniler ölülerini mezarlarından çıkarıp yanlarına almış         
12:41
Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi Son dakika: Neden yenilgiyi kabul ettikleri anlaşıldı! Şuşa'da onlarca Ermeni askerin cansız bedeni görüntülendi         
11:57
MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada MasterChef'in Bursa çekimleri sırasında yumruk yumruğa kavga! O anlar kamerada         
10:41
Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür Aliyev'den Putin'e: Türkiye olmazsa o kağıt parçası çöptür         
08:50
Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı         
22:29
Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı Deniz Seki, İbo Show'da Ahmet Kaya'nın şarkısını seslendirdi! Sosyal medyadan tepki yağdı         
21:14
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Burunlarından fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
14:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2020 17:15:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vaniköy Cami imamı, çocuklarının yanan camide olduğunu sanarak sinir krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei