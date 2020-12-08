Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi. - Son Dakika

Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
08.12.2020 15:39
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.
Vaniköy, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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