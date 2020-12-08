Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi.

Son Dakika › Güncel › Vaniköy Camisi'ndeki yangına ilişkin bilirkişi raporunda, tedbirleri almakta yeterli dikkati göstermeyen vakıf yönetiminin kusurlu olduğu belirtildi. - Son Dakika

Aralık'ta Bodrum'a giden Tuğba Ekinci, cüretkar mayosuyla güneş banyosu yaptı

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na hodri meydan: Sen cumhurbaşkanı adayı olursan ben de olacağım