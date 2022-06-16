65 kadın ressam eserlerini sergiledi

Van'da 65 kadın ressamın yaptığı 150 eserin yer aldığı Kadın ve Sanat Karma Resim Sergisi açıldı.

Valilik bahçesindeki serginin açılışını Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve Küratör Doç. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı yaptı.

Programda konuşan Balcı, kadının aklından, zekasından yararlanan toplumların her zaman ilerlediğini, geliştiğini ve yükseldiğini söyledi.

Van'ın imarında, ihyasında, inşasında, Vanlıların huzur, refah ve esenliklerinin sağlanmasında Vanlı kadınların çok büyük rolünün olduğunu belirten Balcı, "Vali olarak her zaman kadınlarımızın yanındayım. Kendileri Van'ımız için Türkiye'miz için bir değer üretiyorlar. Memleketimizin ve milletimizin ilerlemesi, yükselmesi, yücelmesi için canla başla çalışan kadınlarımız, her alanda ülkemiz değer üretiyorlar." dedi.

Kalaycı ise "Bu sergi Van'da ve bölgede ilk. 65 kadının yaptığı yaklaşık 150 eser var burada. Onları bir araya getirmek çok keyifliydi. Son zamanlarda çok fazla çalışma yaptık. Kadın sanatçıların sayısının az olduğunu gördük. Bunu artırmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Çok keyifli bir sergi olacak." diye konuştu.

Vali ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.