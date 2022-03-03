Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

03.03.2022 13:52
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, artık tükendiklerini, söyleyecek bir söz bulamadıklarını, haklı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ailelerin mücadeleden vazgeçeceğini zanneden HDP ve PKK'nın yanıldığını belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Bizler sadece HDP, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Tek amacımız çocuklarımızın verilmesidir. Ben Şeyma'mın peşinden koşarken onlar bana 'biz insan ticareti yapıyoruz, Şeyma'yı sana vermiyoruz' diyorlardı. Onların yanına gittiğimde kızım benim sesimi, ben onun ağlamasını duyuyordum. HDP, PKK bizi görüyor ama duymazlıktan geliyor. Bizi gören Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Burada olan tüm aileler sadece evlatlarını istiyor, başka bir şey istemiyor. Mecliste bas bas bağırıyorlar, 'biz Kürtlerin hakkını savunuyoruz'. Ben de Kürt'üm, benim hakkımı böyle savunuyorsa hiç savunmasın. Bütün hakareti, zulmü Kürtlere yapıyorlar."

Sancar, tüm anneler çocuklarına kavuşuncaya kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, "Şeyma, kızım, beni görüyor, duyuyorsan dön. Baban senin kahrından kansere yakalandı. Bir haftadır hastanede tedavisi yapılıyor. Seni görmek istiyor. 'Ölmeden Şeyma'mı göreyim.' diyor. Gel, devletimize teslim ol. HDP'den de PKK'dan da korkmuyorum." dedi.

"Evladımı 6 yıldır her yerde arıyorum"

Annelerden Hinare Aycil de oğlunun 19 yaşındayken İstanbul'da kandırılarak dağa götürüldüğünü, evladına kavuşma ümidiyle Vanlı ailelerin başlattığı eyleme katılma kararı aldığını anlattı.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Aycil, "Evladımı 6 yıldır her yerde arıyorum, gitmediğim yer kalmadı. Defalarca HDP'ye gittim. Diyarbakır'da evlatları için oturma eylemi yapan aileleri televizyonda izledikten sonra evladımı aramaya karar verdim. Oğluma kavuşana kadar eylemimi sürdüreceğim. Öldürseler, çocuğumu aramaktan vazgeçmeyeceğim. Allah bu zulmü kabul etmesin. Bizden ne istediler? Oğlumu öldürdülerse ölüsünü versinler. Ne hakla oğlumu benden kopardılar? Evladımdan haber almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika


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