Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

24.03.2022 13:38
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, artık tükendiklerini, söyleyecek bir söz bulamadıklarını, haklı mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Ailelerin mücadeleden vazgeçeceğini zanneden HDP ve PKK'nın yanıldığını belirten Sancar, şöyle konuştu:

" HDP, PKK'lılar hep söylüyorlar, mecliste bağırıyorlar kadın haklarını savunuyoruz, kadınlar ölmesin diye. Hani benim kızımın hakkı, hani kız çocukları namustu. Ne işleri var, benim kızımı dağa kaçırdılar. Kız namustur, namus dağa götürülmez. Benim kız çocuğumu getirsinler. Kız çocukları dağlarda, mağaralarda şiddete maruz bırakıyorlar. Biz 3 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Gözyaşı döküyoruz, feryat ediyoruz neden bu HDP yetkilileri gelip açıklama yapmıyor."

Sancar, tüm anneler çocuklarına kavuşuncaya kadar mücadeleyi sürdüreceklerini ifade ederek, "Şeyma, kızım, beni görüyor, duyuyorsan dön gel artık dayanacak göçüm kalmadı. Sen vatana millete hayırlı bir evlat olacaktın. Senin hayalin okumaktı, senin elinden kalem alıp silah verdiler. Senin kalemini kırdılar hayallerini yıktılar. Seni dağlarda mağaralarda ölüme beni de bu kapıya mahkum ediyorlar. " diye tepkisini dile getirdi.

Annelerden Saliha Mert de bir yıl iki haftadır HDP'nin önünde eylem yaptıklarını ancak partililerin müzik çalarak seslerini bastırmaya çalıştığını anlattı.

Onların sesini bastırana kadar burada olmaya devam edeceklerini vurgulayan Mert, "Oğlum kandırılarak dağa götürüldü. Biz yılmıyoruz, bıkmıyoruz çünkü bizden evlatlarımızı çaldılar. Çocuklarımızı ne şartlarda büyüttüğümüzü kimse bilemez. Yoklukla büyüttüm ben oğlumu ama kimsesiz kaldı, o köpeklerin eline düştü. Çocuklarımıza kavuşuncaya kadar durmayacağız." dedi.

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

YORUMLAR
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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika


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