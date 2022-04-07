Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

07.04.2022 14:37
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Artık yeter, yakamızdan düşün" ve "Dağları kurtlara, kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıyarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Aileler burada HDP'ye tepki göstererek, çocuklarına teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Eyleme katılan anne Gevez Erdinç, yaptığı açıklamada, haklı mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Oğlunun üniversite okurken kandırılıp dağa götürüldüğünü belirten Erdinç, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizleri bu süreçte hiç yalnız bırakmadılar. Çocuğumu çok özledim. Yalvarırım çocuğum gelsin artık. Yıllardır onun hasretini çekiyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı, artık dön evine, gel devlete teslim ol." diye konuştu.

HDP'ye tepki gösteren Erdinç, "Bizim ciğerlerimizi bizden koparıp götürmüşler. Burada sesimizi susturmak için müzik çaldırıyorlar." dedi.

Eyleme katılan baba Fevzi Yağmur da 23 yaşındaki oğlunun 2015'te zorla dağa götürüldüğünü ifade etti.

Yıllardır evlat acısıyla yaşadığını anlatan Yağmur, şunları kaydetti:

"Çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. Oğlumu 6 yıldır her yerde arıyorum. Ömrümün yettiği güne kadar da arayacağım. Oğlum, seni bekliyoruz. Annen senin kahrından kör oldu. Burada birçok kez sesimizi susturmaya çalışan HDP'den çalınan müziklerin kapatılması için rica ettik. Bunların arkasında kimler var ki bu müziği kapatamıyorlar. Biz buraya ağlamaya geliyoruz onlar ise oynak müzikler çalarak düğün yapıyorlar."

Vatan Partisi İl Başkanı Akile Çevik de eylem yapan aileleri ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Terör örgütünü simgeleyen bez parçaları sallayan 3 kadın gözaltına alındı

Ailelerin eylemi esnasında HDP binasından çalınan müziğe bulundukları evin balkonundan eşlik ederek terör örgütünü simgeleyen bez parçası sallayan 3 kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar, ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, Terör, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika


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