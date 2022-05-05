Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önündeki eylemleri bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizlerle HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü.

Aileler, burada teslim olmaları için çocuklarına çağrıda bulundu.

Eyleme katılan Abdullah Arslan, yaptığı açıklamada, Balıkesir'de üniversite okuyan kardeşinin 2014 yılında kandırılarak götürüldüğünü söyledi.

O günden bu yana kardeşinden haber alamadıklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Annem onun için hastalandı, kanser oldu. Bir kez olsun oğlunu görmek istiyor. Buradan kardeşime sesleniyorum, bizi duyuyorsan gel, onlara uşaklık etme. Ülkemiz dünyanın en güzel, en adaletli ülkesidir. Seni kandırdılar. Eğer gelirsen ülken sana sahip çıkar. HDP'lilerin çocukları en güzel okullarda okuyor. En güzel üniversitelerde, Avrupalarda kendi çocuklarını okutuyorlar. Bizim gençleri, çocukları da dağa gönderiyorlar."

Sadece evlatlarını istediklerini dile getiren anne Zümrüt Salim de "6 yıl önce oğlum dağa götürüldü. HDP bizden ne istiyor? Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Artık yeter bu acı. Oğlum Hamza dön yavrum. Dayanamıyorum. Bize zulüm ediyorlar, oğlum siz bilmiyorsunuz. Ben senin annenim her şeyi biliyorum. Sana sesleniyorum yavrum, seni çok seviyorum. Artık ailene dön." şeklinde çağrıda bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de eyleme katılarak ailelere destek verdi.