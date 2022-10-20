Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

20.10.2022 12:58

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızı için mücadele etmeye devam edeceğini anlatan Sancar, "Yıllardır kızımdan haber alamıyorum. Kızımın kokusuna hasret kaldım. Her hafta umutla buraya geliyorum. Kızım beni görür ve gelir diye bekliyorum. Rabb'im kızımın hakkını PKK'ya bırakmasın. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da kurşunların önüne atıyorlar. Allah kabul etmesin." diye konuştu.

Anne Saliha Mert de yedi yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Yaklaşık iki yıldır buradayız. Çocuklarımız için mücadele ediyoruz. Bu mücadele, bir evlat mücadelesidir ve kutsaldır. Türkiye'deki bütün annelerin çocukları için buradayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
HDP'li Işık: 'Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor' HDP'li Işık: 'Okullardaki tadilat işleri neden yaz döneminde yapılmıyor' VAN'DA HDP ÖNÜNDE EVLAT EYLEMİNDEKİ ANNE OĞLUM, DÖN GEL VAN'DA HDP ÖNÜNDE EVLAT EYLEMİNDEKİ ANNE OĞLUM, DÖN GEL Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Caddesi, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:31 AK Parti'den istifa eden Fakıbaba'nın "Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun değil" dediği isim kim? İşte şifreli paylaşım
17:20 Merve Oflaz'ın kasık dekoltesiyle ilgili, "Cinsel organın görünecek" yorumu yapılmasına Hande Sarıoğlu'ndan sert tepki: Hadi naş edep abidesi seni!
17:19 Wanda Nara ile yollarını ayıran Mauro Icardi, Kim Kardashian ile flört etmeye başladı!
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
16:44 Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur: Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 19:01:29. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement