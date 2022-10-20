Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika
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Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

20.10.2022 13:13

Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyorVAN Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binasına yürüdü.

Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor

VAN Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP binasına yürüdü.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 47 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu ifade eden Necmettin Biçer, "Bizim bir arkadaşımız vardı. Ekrem isminde Hatay'da katılmıştı. Bana hep, 'Ben rahatsızım. Acaba ben çocuğumu görebilecek miyim? Ölürsem gözlerim açık gider miyim?' derdi. Maalesef Ekrem abiyi geçen hafta kaybettik. Biz Diyarbakır aileleri olarak cenaze törenine katıldık. Taziyesinde bulunduk. HDP'lilerin çocukları güzel okullarda okuyup, deniz kenarlarında yaşıyorlar. Bizim çocuklarımızı ise mağaralarda ölüme terk etmişler. HDP'liler şunu iyi bilsinler ki; biz onların kapısından asla ayrılmayacağız. Biz çocuklarımızı almayana kadar onların ensesinden ayrılmayacağız. Dağda bulunan bütün çocuklara sesleniyorum. 37 evladımız geldi ve şimdi anne ve babalarının kucağındalar. Biz de sizi bekliyoruz. Gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Bu devlet adaletli bir devlettir" dedi.

18 yaşında dağa kaçırılan oğlu Nevzat için her hafta eyleme katıldığını ifade eden Güllü Ereğli isimli anne ise "HDP bizim hayatımızı zindan etti. Benim oğlumu 18 yaşındayken çaldılar. Oğlum üniversiteye gidiyordu. Öğretmen olacaktı ama onlar oğlumun hayallerini çaldılar. Oğlum, onlar vatan hainleridir. Ülkeyi bölmek istiyorlar. Bizim ülkemize yazıktır oğlum. Gel, onlara kanma" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vanlı ailelerin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

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