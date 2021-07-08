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Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta - Son Dakika

Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta

08.07.2021 13:25
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VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 32 aile, HDP binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü.

VAN'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 32 aile, HDP binası önündeki eylemlerini 18'inci haftada da sürdürdü. Aileler, çocuklarının teslim olması için çağrıda bulunarak, HDP ve PKK'yı lanetledi.

Van'da çocukları PKK tarafından dağa kaçırılan 32 aile, her hafta perşembe günü HDP il binası önüne yürüyüp, eylem yapıyor. Kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan aileler, ellerinde çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrakları ile 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizleri taşıdı. Aileler, 18'inci haftada da HDP binası önüne kadar slogan atarak, yürüdü.

'KIZIMA KAVUŞTUM AMA EVLAT NÖBETİNE DEVAM EDİYORUM'PKK'dan geçen hafta kaçarak teslim olan ve ailesine kavuşan Şilan Dayan'ın annesi Atiye Dayan bu hafta da eyleme katıldı. Dayan, evlat nöbetine devam edeceğini belirterek, "Kızıma kavuştum ama gördüğünüz gibi evlat nöbetine devam ediyorum. Kalan evlatlarımızı da geri getirene kadar buradayım. Arkadaşlarımın yanındayım ve desteğimi eksik etmiyorum. İnşallah en kısa zamanda diğer evlatlarımızı da alacağız" dedi. 'ÇOCUKLARIN GERİ GELMİSİNİ İSTİYORUZ'17 yaşında kaçırılan Gülcan Biçer'in yengesi Seda Biçer ise "Biz çocuklarımızın geri gelmesini istiyoruz. Bir an önce geri gelmesini istiyorum. Çıkıp ailelerine geri gelsinler, biz onların arkasındayız. Geçen hafta eyleme katılan bir aile evladına kavuştu. Biz çok mutlu olduk. Mutluluğumuzu kelimelerle anlatamıyoruz. Diğer çocukların da geri gelmesini istiyoruz. Gülcan sana sesleniyorum. Baban çok üzülüyor, annen de hasta. Seni dört gözle bekliyoruz. Lütfen çık, gel" diye konuştu.

HDP binası önünde, ellerindeki dövizlerle PKK ve HDP aleyhinde slogan atan aileler, daha sonra oturma eylemi yapıp dağıldı.


Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta
Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vanlı ailelerin evlat nöbetinde 18'inci hafta - Son Dakika


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