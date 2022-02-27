Vanlı ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemleri birinci yılına girdi - Son Dakika

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin partinin il başkanlığı önünde başlattıkları eylem bir yılı geride bıraktı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 27 Şubat 2021'den bu yana perşembe günleri HDP Van İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelere, eylemlerinin birinci yılında Muş ve Hakkari'den gelen aileler de destek verdi.

Muradiye Şelalesi'nde buluşan aileler, "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına da teslim olmaları çağrısında bulundu.

Annelerden Nazlı Sancar, kendilerine destek için Muş ve Hakkari'den gelen ailelere teşekkür etti.

Bin yıl geçse de bu mücadelelerinden asla vazgeçmeyeceklerini, yılmadan, yorulmadan çocukları için çaba göstereceklerini belirten Sancar, evlatlarını HDP ve PKK'dan istediklerini söyledi.

Mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini aktaran Sancar, "İlk gün söylediğimiz gibi kararlıyız. Hakkımız olan evlatlarımızı almadan geri adım atmayacağız. Bu mücadele tek kızım Şeyma için değil, dağdaki bütün çocuklar içindir. Tek bir çocuk bile dağda kalmayıncaya kadar devam edecek. HDP sanmasın ki bu aileler kararsızdır. Hepimiz de kararlıyız. Kefenimizi koltuğumuzun altına koyarak bu mücadeleye gelmişiz. Bir yıldır Van'da bu mücadeleyi veriyorum. Her gün beni tehdit ediyorlar ama boynumu eğmiyorum. Onlardan korkmuyorum. Benim ciğerimi söküp götürmüşler. HDP'yi ve PKK'yı istemiyoruz." dedi.

Çocuklarının hayallerinin çalındığını dile getiren Sancar, "Niye bu çocukların ellerinden kalem alıp silah verdiler? Çocuklarımızı geri versinler. HDP milletvekillerinin çocukları nerede bizim çocuklarımız nerede? Bizim çocuklarımızı dağda, mağarada kurşunların önüne atıyorlar, kendi çocuklarını özel kolejlerde okutuyorlar. Rabbim kabul etmesin. HDP ve PKK ile 11 yıldır savaşan bir anneyim." diye konuştu.

" Tek isteğimiz evlatlarımıza kavuşmamızdır"

Eyleme katılan Hividar Sancar ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutlayarak, mücadelelerinde kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tüm annelerin evlatları için mücadele ettiğini aktaran Sancar, "Anne, baba olan herkes bizi anlar. Yüreği yanmış anne ve babalar olarak tek isteğimiz ve arzumuz, evlatlarımıza kavuşmamızdır. HDP ve PKK annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. 12 Şubat'ta 6 siyasi partinin genel başkanı yuvarlak masa etrafında oturup devleti çekiştirebiliyorlar da neden bir gün o masanın etrafında şu yüreği yanan anneleri nasıl evlatlarına kavuştururuz diye oturmuyorlar. Sizleri bir kere daha vicdanınızla baş başa bırakıyoruz." dedi.

"Bunlar Kürtlerin düşmanıdır"

Muş'tan gelen Şemsettin Özcan da "Muş'tan Vanlı annelere destek için geldik. Tüm çocuklar ailelerine kavuşuncaya kadar kar, kış demeden eylemimize devam edeceğiz. Onların çocuklarının durumlarını da bizim çocukların durumlarını da görüyorsunuz. Onların çocukları nerede, bizimkiler nerede? Yetmezmiş gibi 'biz Kürtleri savunuyoruz' diyorlar. Bunlar Kürtlerin düşmanıdır. Kürtlerle ilgileri yoktur." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den gelen Leyla Çiftçi ise 2 seneden beri Şemdinli'de eylem yaptıklarını hatırlatarak, "Bir kaynımı şehit ettiler, bir kaynımı da dağa kaçırdılar. Biz Van annelerine desteğe geldik. Allah'ın izniyle devletimizin gücü ile HDP ve PKK diye bir şey kalmayacak, bitireceğiz. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlerle ilgili ayrım yapan da Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da PKK'dır. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Anneler kazanacak, HDP kaybedecek." şeklinde konuştu.

Bir araya gelen anneler, babası vefat eden Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e de başsağlığı dileyerek dua etti.